‘Ermenistan’ın saldırıları bölgedeki ekonomik ve askeri güvenlik için risk’

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Ukrayna Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Güvenlik Çalışmaları Bölüm Başkanı Parfenov, “Ermenistan’ın saldırıları bölgedeki ekonomik ve askeri güvenlik için risk oluşturuyor.” dedi.

Talha Yavuz

Kiev

Ukrayna‘nın başkenti Kiev’de “Dağlık Karabağ savaşı: Ukrayna’dan bakış” semineri düzenlendi.

Report haber ajansının ev sahipliğinde düzenlenen “Dağlık Karabağ savaşı: Ukrayna’dan bakış” seminerinde konuşan Ulusal Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nden Denis Moskalik, Dağlık Karabağ krizinin donmuş çatışmaların sonuçlarının nereye varabileceğini gösterdiğini belirtti.

Yaşanan sürecin temmuz ayındaki çatışmaların devamı olarak görülebileceğini vurgulayan Moskalik, şu ana kadarki çatışmaların, son teknoloji silahlar ve İHA’lar kullanan Azerbaycan ordusunun savaş gücünün önemli derecede artmış olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Aleksandr Dudnik de bu krizde Ukrayna için önceliğin devlet egemenliği ve toprak bütünlüğü olduğunu aktardı.

Dudnik, Ermenistan’ın sözde kendi kaderini tayin hakkını manipüle ettiğini ifade ederek, bu argümanla Ukrayna’daki Ermeni diasporasının da bir gün kendi devletini isteyebileceğini söyledi.

Ukrayna’nın her zaman Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) güçlerinin bölgeye girmesine karşı çıktığını belirten Dudnik, özellikle Hocalı trajedisinden sonra dönemin Devlet Başkanı Leonid Kravçuk’un BDT güçlerinin derhal bölgeden çıkmasını istediğini hatırlattı.

Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Güvenlik Çalışmaları Bölüm Başkanı Gleb Parfenov da Azerbaycan’ın topraklarını özgürleştirme yolunda hızlıca ilerlediğini ve topraklarını geri almasının bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini ifade etti.

Uluslararası kamuoyunun Dağlık Karabağ’da uluslararası hukukun uygulanması konusunda pasif kaldığını aktaran Parfenov, “Ermenistan’ın saldırıları bölgedeki ekonomik ve askeri güvenlik için risk oluşturuyor.” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistanin-saldirilari-bolgedeki-ekonomik-ve-askeri-guvenlik-icin-risk/1996608