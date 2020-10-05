Ermenistan’a uçuş Diaspora Ermnenileri ile doluydu (Foto)

Ermenistan Sivil Havacılık Komite Başkanı Tatevik Revazyan, sosyal medya hesabından Ermenistan’a gelen ünlü gazeteci Mattew Cassel’in Diaspora Ermenileri ile uçak seyahati sırasında çektiği fotoğrafı paylaştı.

Cassel İnstagram hesabından Ermenistan’a dönen Diaspora Ermeniler ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak ‘Dünkü Yerevan’a duygusal uçuş, Azerbaycan ile devam eden savaşta her türlü desteği sunmak için memletlerine dönen Diaspora Ermenileri ile doluydu.’ notunu düştü.

Hatırlanacağı üzere Dağlık Karabağ topraklarına göz diken Azerbaycan’ın provokasyonu ile 27 Eylül’de Karabağ sınırı boyunca başlayan şiddetli çatışmalar, 9. gününde devam ediyor. Hem Artsakh’ta hem de Ermenistan’da savaş durumu ve genel seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Mattew-Cassel-Yerevan-Ermenistan/194624