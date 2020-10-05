Ermenistan Pan-Ermeni Fonuna “Avrora’dan” 2 milyon dolarlik detsek

“Avrora” insani girişiminin kurucuları Nubar Afeyan, Vardan Gregoryan ve Ruben Vardanyan Ermenistan ve Artsakh’ın (Karabağ) ihtiyaçlarını gidermek, savaştan zarar gören genç neslin eğitimini sağlamak adında 2 milyon dolar destek vereceklerini açıkladılar.

Afeyan, Gregoryan ve Vardanyan aileleri birleşerek bu destek çerçevesinde 1 milyon dolar Ermenistan Pan-Ermeni Fonu‘an (‘Hayastan’ All Armenian Fund) teslim edecekler.

Bunun dışında “Avrora” insani girişimi ve UWC Dilijan Uluslararası Okulu 1 milyon dolarlık projeyle savaşa maruz kalan çocukların eğitimini sağlayacaklar.

“Avrora” insani girişimi aynı zamanda bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2015 yılında Ermeni Soykırımı’nın 100’üncü anma yıldönümünde biz Ermenileri kurtaranların anısını yaşatmak için inisiyatifimizi başlattık. Fakat o zaman aklımızdan geçmedi ki günümüzde de Ermeniler kendilerine karşı yapılan saldırılardan dolayı yine desteğe ijtiyaç duyacaklar. Bu kritik ve ağır dönemde bize yardım eli uzatan herkese teşekkür ediyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/“Hayastan”-All-Armenian-Fonuna-“Avrora/194661