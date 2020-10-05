Ermenistan, Azerbaycan’daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor

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Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay,Ali Cura

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Ermenistan, Azerbaycan’ın 2. büyük şehri Gence’ye yine saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Ayrıca Ermenistan’ın Berd bölgesinden Azerbaycan’ın 2. büyük şehri Gence‘ye yine ateşli saldırı düzenlendi.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-azerbaycandaki-sehirlere-saldirilarini-surduruyor-/1995693