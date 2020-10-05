Ermeni lider Paşinyan: ABD Türk F-16’lara açıklık getirmeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Washington’un Dağlık Karabağ savaşında Türk F-16’ların kullanıldığı iddialarına açıklık getirmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, The New York Times’a açıklamasında, “ABD, bu F-16 uçaklarının barışçıl köylere ve sivillere saldırması için mi verildiğini anlatmalı” ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini söyleyen Paşinyan, “O beni dinledi ve endişelerimi kabul etti” dedi.

The New York Times, Ermeni liderinin, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümlenmesi için şu anda Ermeni tarafının kontrolündeki herhangi bir bölgeyi teslim etmeye hazır olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi reddederek bu sorunun cevabını uluslararası tanınmayan ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ yönetiminin vermesi gerektiğini söyledi.

The conflict has set off alarms about the risks of a wider war and put the U.S., with its politically influential Armenian diaspora, in the uncomfortable position of watching Turkey, a vital NATO ally, deploying F-16 jets in support of Armenia’s enemies https://t.co/0qlKuUHLIB — NYT At War (@NYTimesAtWar) October 5, 2020

‘Trump Kovid-19’a yakalanmasaydı, Paşinyan onunla Türkiye’nin Karabağ’daki rolünü görüşecekti’

New York Times’ın haberinde ayrıca, O’Brien’la söz konusu görüşmesinde Paşinyan’ın, Türkiye’nin Karabağ’daki rolü hakkında ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüşmesinin sözünü aldığı belirtildi.

Ermenistan Başbakanı’nın gazeteye anlattığına göre O’Brien kendisini dinledikten sonra Paşinyan’a Trump ile Türkiye’nin rolünü konuşabileceği bir telefon görüşmesi ayarlayacağının sözünü verdi.

Ancak gazeteye göre ‘Ermenistan için ABD’nin desteğini arkasına alma fırsatı sadece saatler sonra ortadan yok oldu, zira Paşinyan’ın O’Brien ile görüşmesinden sadece birkaç saat sonra Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.’

https://tr.sputniknews.com/asya/202010051042972069-ermeni-lider-pasinyan-abd-turk-f-16lara-aciklik-getirmeli/