Azerbaycan, alçak saldırılarıyla bu kez Karabağ’daki okulları ve anaokulları hedef aldı (Foto, Video)

Azerbaycan, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) başkenti Stepanakert’in sivil yerleşim birimlerini ve sivi altyapısını hedef almaya ve uluslararası nitelikte suç işlemeye devam ediyor. Azerbaycan’ın bir haftadır devam eden alçak saldırıları sonucu çok sayıda sivil yaralanırken 19 masum sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan kanlı yüzünü okulların ve anaokullarının duvarlarında bıraktığı saldırı izleriyle bir kez daha gösterdi. 4-5 Ekim tarihlerinde düşmanın füze saldırıları sonucu Stepanakert’teki okullar ve anakullar büyük zarar gördü. Bunlara rağmen başkent’te yaşayan sivil halk şehrini terk etmiyor.

Azerbaycan ordu unsurları uluslararası yasalara göre yasaklanan misket bombaları da kullanıyor.

Bu füzeli saldırılardan bir çok bina yıkılıyor, camları kırılıyor, duvarları yıkılıyor, otoparklar, evler, iş yerleri, zarar görüyor, araçlarda büyük hasar oluşuyor ve sürekli sivil yerleşim birimleri tehlikede.

Stepanakert’in okulları ve anaokullarına karşı Azerbaycan’ın hain saldırılarının izleri böyle görüntülendi:

https://www.facebook.com/watch/?v=2736289019919410

Hatırlanacağı üzere Dağlık Karabağ topraklarına göz diken Azerbaycan’ın provokasyonu ile 27 Eylül’de Karabağ sınırı boyunca başlayan şiddetli çatışmalar, 9. gününde devam ediyor. Hem Artsakh’ta hem de Ermenistan’da savaş durumu ve genel seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Azerbaycan-Karabağ-Artsakh/194706