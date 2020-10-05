Avrupa Birliği’nden Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes ve müzakere çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

“Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez” ifadesini kullanan Borrell, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini yazdı.

Borrell, iki ülkenin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini ifade etti.

Aliyev, operasyonların durması için Azerbaycan’ın şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, operasyonların durması için “Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin” diyerek şartlarını öne sürdü.

Euronews