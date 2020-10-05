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Aliyev ikrar etti – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-10-05

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenilere karşı Türk SİHA’ları kullanıldığını doğruladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber devlet televizyonunda Artsakh’ta Ermenilere yönelik Türk SİHA’larının kullanıldığını doğruladı.
“Azerbaycan’a ait Türk Saldırı İnsansız Hava Araçları (SİHA) kayıplarımızı azaltmaya yardımcı oldu.
Bu SİHA’lar, Türkiye’nin gücünü göstermektedir”,- demektedir Aliyev, BBC’ye verdiği demeçte.

Ermenistan Kamu Radyosu

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