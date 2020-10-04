Son dakika: Ermenistan dünyaya rezil oldu! Türk Özel Kuvvetleri…

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Ermenistan ordusu Azerbaycan‘ın ikinci büyük şehri Gence’ye füze saldırısında bulundu, ardından olay yerinde bir fotoğraftaki detay Ermeni hesapları tarafından öne çıkarıldı. Ancak dakikalar içinde dünyaya rezil oldular.

Dağlık Karabağ savaşında bir hafta geride kalırken, Azerbaycan ordusunun cephede kazandığı zaferler başkent Bakü ve diğer şehirlerde kutlanıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca bombardımana tutulan Ermenistan mevzilerinin görüntülerini bu sabah paylaştı.

Görüntülerde peş peşe düşen bombalar ve insansız hava araçlarından fırlatılan füzelerin imha ettiği askeri araçlar göze çarpıyor.

Ermenistan ordusu ise Gence kentindeki sivil yerleşimleri füzelerle vurdu. BBC, saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildiriyor.

Gence Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti ve 330 binin üzerinde insan yaşıyor. Saldırıdan sonra televizyonların ekrana getirdiği görüntülerde vurulmuş evler dikkat çekiyor.

Ermenistan basını şehirde sivillerin hedef alındığını haberlerinde yer vermedi, Gence Havalimanı’nın kullanılamaz hâle geldiğini savundu.



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Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Suşan Stepanyan’ın da aralarında bulunduğu resmi hesaplar ise, Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Yardımcısı Hikmet Hacıyev’in bir paylaşımındaki detaya dikkat çektiler.

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Söz konusu hesaplar, Gence’de yerle bir olmuş binanın yanında duranlardan birinin Türk özel kuvvetleri olduğunu ve Hacıyev’in bu fotoğrafı sildiğini ileri sürdü.



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Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev dakikalar sonra bir paylaşım yaparak fotoğraftaki kişinin sivil savunma çalışanı olduğunu, Ermenistan’ın propaganda aygıtlarının her gördüğü herkesi Türk sandığını yazdı.

Ermenistan medyası ayrıca, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’de vurulduğu öne sürülen evlerin görüntülerini yayınladı.

Hankendi’den bildiren BBC muhabiri Jonah Fisher, İsrail üretimi silahlı insansız hava araçlarından askeri hedeflere fırlatılan roketlerin Ermeni güçleri arasında paniğe yol açtığını aktarıyor.

Gittikçe köşeye sıkışan Dağlık Karabağ’ın siyasi lideri Arayik Harutyunyan ise, cephede çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Azerbaycan medyası ise Dağlık Karabağ’da işgalden kurtarılan bölgelerin haritasını sayfalarına taşıdı.

Azeriler, başta başkent Bakü olmak üzere birçok şehirde özellikle Sukovuşan (Ağdere) ilçesinin alınmasını kutladı.

İlçedeki Ermenistan bayrağı indirilirken, güvenlik uzmanı Şair Ramaldanova Sukovuşan’ın kuzey yönündeki ilerleme için çok önemli bir role sahip olduğunu söylüyor.

Arjantin ve Yunanistan’daki Ermeniler ise, hafta sonu Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteriler düzenledi.

Selanik’te ellerinde Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla sokağa inenler sloganlar attı, ‘Aliyev’in propagandasını durdur’ gibi pankartlar taşındı.

Arjantin’in başkenti Bueones Aires’te, Ermeni protestocular Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ermenistan bayrakları ve İspanyolca pankartlar taşıyan grup, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşayanlar ise, St. Gayane Kilisesi’nde toplanıp yenilgiyi durdurmak için dualar etti.

Amerikan Associated Press (AP) tarafından servis edilen fotoğraflarda, sosyal mesafeye aldırış etmeyen kalabalıktaki bazı kişilerin maske takmadığı görüldü.

Dağlık Karabağ’daki çatışmalar Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan’ın ateşkes ihlaliyle başladı. Ermenistan, bölgeyi yarım asırı aşkın bir süredir işgal altında tutuyor.

Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor.

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Peki, ikisi de eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun tarihçesi ne? ‘Dağlık Karabağ’ bölgesinin kelime kökeni birkaç farklı dilin karışımından oluşuyor. İsminin içinde bulunan birkaç dil bile, bölgenin tarih boyunca farklı kültürler arasındaki geçişkenliğe nasıl maruz kaldığını başlıbaşına gösterir nitelikte.

İngilizcesi Nagorny (ya da Nagorno) Karabakh. ‘Nagorny’ kelimesi Rusçada ‘dağlık’ (нагорный), anlamına geliyor. Azerbaycancada da, tıpkı Türkçe’deki gibi ‘dağlık’ anlamına gelen ‘dağlıq’ ya da ‘yukarı’ anlamına gelen ‘yuxarı’ kelimeleri ile anılıyor. Karabağ ise, Türkçe ve Farsçada ortak bir kelime olup, ‘siyah bahçe’ demek.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne katılmasıyla Dağlık Karabağ, kabullenilmiş görünen, ancak Ermeniler tarafından benimsenmeyen bir yapıya evrildi. 1923’te Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı otonom bölge statüsü verilen Dağlık Karabağ’da, bölgede yaşayan etnik Ermenilerin, Azerbaycan yönetiminden duydukları rahatsızlığı zaman zaman gündeme getirmelerine rağmen, Sovyet sisteminin durma noktasına geldiği 1980’lerin sonuna kadar statüko korundu.

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un tıkanan sistemin önünü açmak için 1985’te başlattığı açıklık (glasnost) ve yeniden yapılanma (perestroika) süreciyle beraber, Kafkasya’nın bütün sorunlu alanları gibi Dağlık Karabağ da gün ışığına çıktı. Sovyet yönetiminin her geçen gün zayıflayan otoritesini değerlendiren Dağlık Karabağ Otonom Yönetimi, 1988’de Ermenistan Cumhuriyeti’ne bağlanmayı talep etti. Bu talep karşılık bulmazken Azerbaycan ile Ermenistan’ın 1991’de bağımsızlıklarını ilan etmelerinin akabinde Dağlık Karabağ Ermenilerinin ayrılma girişimleri de yoğunlaştı.

Bu dönemde Karabağ’daki Azeri nüfusu zorunlu göçler nedeniyle yüzde 20’ye kadar düşmüştü. 10 Aralık 1991’de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler, Azerbaycan’dan ayrılmak için oy kullandı. Referandumun ardından Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı ilan edildi, ancak bu girişim uluslararası toplumda karşılık bulmadı. Ermenistan ordusunun desteklediği Dağlık Karabağ Ermenileri ile bölgede yaşayan Azeriler arasındaki gerilim, bağımsızlık ilanıyla gittikçe yükseldi. Çıkan çatışmalar, 1992’de Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağlı Ermeniler ile Azerbaycan ordusu arasında sıcak savaşa dönüştü.

Dağlık Karabağlı Ermeniler, savaş sonunda bölgenin tümünün kontrolünü ele geçirdikleri gibi komşu yedi bölgeyi (rayon) de işgal ettiler. Böylelikle Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın doğrudan temas noktaları oldukça sınırlandı. Dağlık Karabağ sorunu akademik çevrelerde yıllardır ‘donmuş çatışma’ olarak nitelendiriliyor. Aralıklarla devam eden çözüm müzakerelerine rağmen hem Dağlık Karabağ-Azerbaycan temas hattında hem de Azerbaycan-Ermenistan sınırında, karşılıklı ateşkes ihlalleri sık sık tekrarlanıyor. 2014’ün Ağustos ayında 20 yılın en kanlı çatışmaları yaşandı. Dağlık Karabağ sınırında iki gün süren çatışmalarda 13 Azerbaycan askeri öldü. Ermenistan Savunma Bakanlığı da 20 askerinin öldüğünü açıkladı.

Yarım milyon mülteci Azerbaycan ve Ermenistan’a sığındı, yaklaşık bir milyon insan zorla yer değiştirmek zorunda kaldı. Dağlık Karabağ çatışmaları başlamadan önce varolan bazı kasaba ve köyler tamamen terk edildi ve harabeye döndü. Azerbaycan topraklarının yüzde 14’ünden fazlası halen işgal altında. Azeriler bölgenin tarihsel olarak kendi kontrolünde olduğunu ve dolayısıyla kendilerine ait olduğunu iddia ediyor; Ermeniler ise bölgede hep Ermenilerin yaşadığını ve Azeri yönetiminin gayrimeşru olduğunu savunuyor.

İç mesele olarak görüldüğünden dış müdahale konusunda diğer devletler gönülsüz davrandı. İhtilaf, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanması dolayısıyla 1992’den itibaren devletlerarası bir hale büründü. Azerbaycan’da savunma harcamaları 2003’ten bu yana her yıl yaklaşık yüzde 50 oranında arttı. 2012’de savunma harcamaları, Azerbaycan’ın toplam kamu harcamalarının beşte birini oluşturur hale geldi. Ermenistan da Rusya’nın yardımıyla cephaneliğini genişletti.

Tam sayılar net olarak bilinmemekle beraber, küçük yerleşimler ile Laçin ve Kelbecer’in nüfusunun toplamda yaklaşık 14 bin kişi olduğu sanılıyor. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına göre 2005 yılından bu yana nüfusta belirgin bir artış yok. Bölgeye yerleşen etnik Ermeniler altyapıya, ekonomik faaliyetlere ve kamu hizmetlerine kısıtlı bir erişime sahip. Birçoğunun kimlik belgeleri de eksik.

Sorunun en zayıf yeri 175 kilometre uzunluğundaki temas hattı. Mayın tarlalarıyla dolu bu hat, Birinci Dünya Savaşı siperlerini andırıyor. Temas hattına Ermeni tarafından 30 bin, Azerbaycan tarafından ise bu sayıdan biraz daha fazla asker konuşlandırılmış durumda. AGİT Minsk Grubu aracılığıyla yürütülen müzakereler zorlu geçiyor; zira liderler uzlaşıya yaklaşsa da ülkelerinde kamuoyunun isteklerini karşılayamama endişesiyle geri adım atıyor.

Dağlık Karabağ Azerileri ve Ermenileri sürece etki edemiyor. Ermenistan ve Azerbaycan kamuoyunun süreç üzerinde, bölgenin yerlilerinden daha çok etkisi var. Minsk Grubu eş başkanlarının sözcüsü ya da medya sekreteri yok. Bu nedenle de görüşmeler medyada az yer alıyor.

Rusya, önceden Ermenistan’a yakın bir pozisyon almışken, artık Azerbaycan’a ve Ermenistan’a eşit uzaklıkta durmayı tercih ediyor. Bu strateji Ağustos 2008’de Gürcistan’la yaşanan savaşın ardından güçlendi. Stratejik öncelik Gürcistan’ın tecrit edilmesi haline dönüştü. Dağlık Karabağ Sorunu ABD için, Orta Doğu’daki çatışmalardan daha az öneme sahip. Kongre’deki Ermeni lobisi, Hazar Denizi Havzası enerji güvenliği, ‘terörle mücadele’ ve Afganistan’a uçuşlarda Azerbaycan hava sahasını kullanabilmesi ABD için öncelikli konular.

Azerbaycan’ın olası anlaşmadan beklentisi, işgal altındaki toprakların geri verilmesi. Ermenistan’ın olası anlaşmadan beklentisi Karabağ Ermenilerine güvenlik garantisi verilmesi ve bağımsızlık oylaması yapılması. Anlaşmanın Azerbaycan için kaygı verici tarafı, ‘bağımsızlık’ seçeneğinin referanduma götürülmesi. Anlaşmanın Ermenistan için kaygı verici tarafı, Ermenistan ile Dağlık Karabağ topraklarını birbirine bağlayan Laçin Koridoru’nun korunamaması ve uluslararası güvenlik garantilerinin bölgede kendi etkisini azaltması.

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-aninda-rezil-oldular-turk-ozel-kuvvetleri-sandilar-ama-6321609/1