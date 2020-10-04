Motosikletleriyle Ermeni saldırısını protesto edip gönüllü askerlik için başvurdular

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İstanbul‘da motorsiklet kulübü üyesi bir grup, Ermenistan‘ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlediği saldırıları protestoetti.Motosiklet Kulübü üyeleri protestonun ardından gönülle askerlik dilekçeleri ile Başkonsolosluğuna başvurdular.



MUSTAFA KAYA

Saraçhane Parkı’nda toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, konvoy eşliğinde Levent’te bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’na geldi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi. Grup basın açıklaması yaparak Ermenistan’ın düzenlediği saldırıları lanetleyen sloganlar attı.

Yapılan açıklamanın ardından grup içinde toplanan gönüllü askerlik dilekçeleri, Azerbaycan Başkonsolosluğu’na teslim edildi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/04/motosikletleriyle-ermeni-saldirisini-protesto-edip-gonullu-askerlik-icin-basvurdular