Motosikletleriyle Ermeni saldırısını protesto edip gönüllü askerlik için başvurdular

İstanbul‘da motorsiklet kulübü üyesi bir grup, Ermenistan‘ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlediği saldırıları protestoetti.Motosiklet Kulübü üyeleri protestonun ardından gönülle askerlik dilekçeleri ile Başkonsolosluğuna başvurdular.
MUSTAFA KAYA
Saraçhane Parkı’nda toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, konvoy eşliğinde Levent’te bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’na geldi.
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi. Grup basın açıklaması yaparak Ermenistan’ın düzenlediği saldırıları lanetleyen sloganlar attı.
Yapılan açıklamanın ardından grup içinde toplanan gönüllü askerlik dilekçeleri, Azerbaycan Başkonsolosluğu’na teslim edildi.
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/04/motosikletleriyle-ermeni-saldirisini-protesto-edip-gonullu-askerlik-icin-basvurdular
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