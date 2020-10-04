İstanbul’da Azerbaycan’a Destek Gösterisi

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık grup, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı.

Azerbaycan topraklarına karşı düzenlenen saldırıları dünyaya duyurmak için toplandıklarını ifade eden Nizamettin Hamzalı, “Karabağ bizimdir, her zaman da öyle olmuştur. Onlar Azerbaycan askerine saldırmıyor, sivillere saldırıyorlar. Sabah da Gence’yi bombalamışlar” dedi.

Eşi Azerbaycanlı olan Hakan Koçer de destek için ailesiyle birlikte meydanda olduğunu söyledi. Koçer, “Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları Azerbaycan geri almaya çalışıyor. Bu konuda sadece Türkiye’nin destek verdiğini görüyoruz. Dünyadan bu durumla ilgili herhangi bir ses yok çünkü Ermeni lobisi dünyada daha güçlü olduğu için daha baskın hareket ediyorlar. Türkler biraz daha fazla kendisini ifade edebilse ve böyle bir araya gelse bize hiç kimse bir şey yapamaz” ifadelerini kullandı.

VOA