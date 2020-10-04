Ermenistan’ın saldırısında yaralanan Ermeni kadından sert tepki!

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Ermenistan’ın Gence şehrine yaptığı füze saldırısı da yaralanan sivillerden biri olan ve Azerbaycanlı Türkler tarafından kurtarılan Ermeni kadın AZ TV kanalına konuştu.



Azerbaycan milletine teşekkürler eden Nina Grigoryan, Ermenistan‘a tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ”Onların kendi toprakları var, öyle değil mi? Yaşasınlar kendi topraklarında. Yine gelip ne istiyorlar? Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler.”

https://www.haber7.com/dunya/haber/3020576-ermenistanin-saldirisinda-yaralanan-ermeni-kadindan-sert-tepki/?detay=1