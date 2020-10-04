Ermenistan Parlamento Başkanı acil olarak Karabağ’a gitti

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan’ın başkanlığında bir heyetin bugün resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’a acil bir ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu.

Ermenistan Parlamentosu basın dairesinden yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan’ın başkanlığında bir heyetin bugün Dağlık Karabağ’a acil bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Mirzoyan ziyaret kapsamında Artsakh’tan (Karabağ) meslektaşı Artur Tovmasyan ile ayrı bir görüşme yaptı, ardından toplantı genişletilmiş bir formatta devam etti” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan milletvekilleri ile tanınmayan Karabağ yetkilileri arasında ‘askeri, siyasi ve diplomatik durum’ konusunda bilgi paylaşımının yapıldığı vurgulandı.

Karabağ’da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

https://tr.sputniknews.com/asya/202010041042962834-ermenistan-parlamento-baskani-acil-olarak-karabaga-gitti/