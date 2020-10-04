Ermenistan: “Gence askeri havalimanını havaya uçurduk!”

Ermenistan, Azerbaycan Gence (Gandzak) Askeri Havalimanini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Açıklama Karabağ Cumhurbaşkanı Vahram Harutyunyan’ın sözcüsünden geldi.

Harutyunyan facebook sayfasında “Gence askeri havalimanını havaya uçurduk!” diye yazdı.

Daha önce Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Facebook resmi sayfası üzerinden önemli bir paylaşım yaparak Azerbaycan halkına olası kayıplardan kaçınmak için derhal büyük şehirleri terk etme çağrısında bulunmuş.

Harutyunyan şunları kaydetti:

“Tüm uyarılara rağmen Azerbaycan’ın terörist ordusu ‘Polonez’ ve ‘Smerch’ sistemleri kullanarak Stepanakert’in sivil halkını hedef almaya devam etmekte.

Azerbaycan büyük şehirlerinde daimi konuşlanan askeri tesisler şu andan itibaren Artsakh Savunma Ordusu’nun hedefi olacak. Azerbaycan halkını olası kayıplardan kaçınmak için derhal bu şehirleri terk etmelerine çağrıyorum. Bunun tüm sorumluluğu Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetiminin üzerindedir.”

ERMENİ HABER AJANSI