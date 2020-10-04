Ermenistan, Azerbaycan’daki şehir ve köyleri bombalıyor

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Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan askeri gruplarının, Azerbaycan’daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, “Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-azerbaycandaki-sehir-ve-koyleri-bombaliyor/1994962