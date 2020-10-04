‘Ermeniler, işgalciden öte soykırım suçlusu’

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Çorumlu Yazar Selahattin Aydemir, “Azerbaycan topraklarına saldıran Ermeniler, yalnızca işgalci değil aynı zamanda soykırım suçlusudur” dedi.

RECEP MEBET

Çorumlu Yazar Selahattin Aydemir, “Azerbaycan topraklarına saldıran Ermeniler, yalnızca işgalci değil aynı zamanda soykırım suçlusudur” dedi.

Ermeni zulmünü anlatan çok sayıda kitap kaleme alan Selahattin Aydemir, ikinci baskısını yapan ‘Tarihi İnkâr Eden Soykırım Suçlusu Mitomanik Diasporacı Ermeniler’ adlı kitabında konuyu etraflıca ele aldığını söyledi.

Karabağ’ı işgal eden Ermenistan tarafından gerçekleştirilen son saldırıların, tarihteki soykırım hadiselerini yeniden gündeme taşıdığını anlatan Aydemir, yazdığı kitaplarda Ermeni ihaneti ve soykırımla ilgili tarihi gerçekleri belgeleriyle ortaya koyduğunu kaydetti.

İlk kez 1828 yılında isyan kalkışmasında bulunan Ermeniler’in Osmanlı-Rus Harbi’nde düşman saflarında gönüllü askerlik yaptıklarına dikkat çeken Aydemir, “Bu tarihi gerçeklerden bi haber olan sözde aydınlar, hatırlanacağı üzere ne yazık ki Ermeniler’den özür dileme gafletinde dahi bulundular. Öte yandan Ermeniler’e Müslüman soykırımı yaptıran Fransa ve İngiltere’dir. Ermeniler’in soykırım yaptığı tescillenirse, azmettirici olarak hesap vermek zorunda kalacakları için iftira ve yalanlarla Türkler’i soykırımcı olarak lanse ederek algı oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Ermeni mezalimini anlattığı kitaplarını temin etmek isteyenleri Kulaksız Sokak’taki Gençlik Akademi karşısında açtığı standa davet eden Aydemir, “Konuya ilgi duyanlar kitaplarıma, internetteki kitap siteleri üzerinden de ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

http://www.corumhakimiyet.net/guncel/ermeniler-isgalciden-ote-soykirim-suclusu-h17779.html