Düşmanın isteğine karşı, Artsakh Başkanı güvende ve sağlam – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün Azerbaycanlılar, Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın yaralandığı iddiasıyla yerel ve uluslararası basında bir kez daha aktif olarak bilgi yayıyorlar. Bunun gerçeğe uymadığını hemen inkar edeyim. Başkan şu anda görevlerini tam olarak yerine getiriyor.

Cumhurbaşkanı Harutyunyan’ın soğukkanlı ve ağırbaşlı eylemleri, Aliyev rejimi yetkililerini, ordunun komutanlarını ciddi şekilde ilgilendirdi, çünkü cumhurbaşkanımızın her konuşması sahte propagandalarına soğuk su döküyor.

Herşey yoluna girecek: Zafer bizimdir.

Vahram Petrosyan

Bu bilgi Birleşik Ermeni Bilgi Merkezi tarafından aktarıldı

Ermenistan Kamu Radyosu