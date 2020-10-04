Dağlık Karabağ’da Çatışmaların Yayılma Tehlikesi

Azerbaycan, Ermeni güçlerin ülkenin en büyük ikinci kenti Gence’ye roket saldırısı düzenlediğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakü, Ermenistan içindeki askeri hedefleri imha edebileceği uyarısında bulundu. Gelişme sadece Dağlık Karabağ bölgesiyle sınırlı gibi görünen çatışmaların yayılabileceği anlamına geliyor. Gence’ye yönelik saldırıya kadar çatışmalar Azerbaycan’la Dağlık Karabağ arasında görünüyordu. Bu gelişmeyle çatışma Azerbaycan’la Ermenistan arasında doğrudan bir savaşa dönüşebilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hikmet Hajiyev ülkesine yönelik saldırılar düzenleyen Ermenistan içindeki askeri hedeflerin yok edileceğini belirtti. Hajiyev ayrıca sınır bölgesinde ye alan Azeri bölgesi Beylagan’da da sivil kayıplar olduğunu kaydetti. Ermenistan ise doğrudan Azerbaycan’ı hedef aldığını reddediyor. Dağlık Karabağ lideri güçlerinin Gence’de askeri bir üssü hedef aldığını belirtti ancak daha sonra sivil kayıpları önlemek için atışı sonlandırdıklarını açıkladı. Türkiye Gence’ye yönelik saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gence’de sivillerin hedef alınmasının Ermenistan’ın hukuk tanımayan tavrının açık göstergesi olduğu kaydedildi. Gence, 335 bin nüfusuyla Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’in yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alıyor. Gence, Ermenistan’ın Vardenis kentine de 80 km uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan daha önce de topraklarına Vardenis kentinden roket saldırısı düzenlendiğini iddia etmişti. Ermenistan ise bu iddiayı reddediyor. Ermenistan Azerbaycan’ın Gence’deki havaalanını Dağlık Karabağ’ı bombalamak için üs olarak kullandığını iddia ediyor. Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan güçlerinin Azeri kentlerini hedef alacağını söylemişti. Harutyunyan, büyük Azeri kentlerindeki askeri birimlerin hedef olacağını açıklamıştı. Ermenistan da Dağlık Karabağ’daki Stepanakert ve Martakert kentlerinin Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve uzun menzilli füzelerin saldırıları altında olduğunu iddia ediyor. Çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak rakamları teyit etmek oldukça zor. İki taraf da bibirlerini sivilleri hedef almakla suçluyor. Bölgedeki çatışmalar 1990’lardan bu yana gerçekleşenlerin en şiddetlisi. Dağlık Karabağ uluslararası çerçevede Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olarak tanınıyor. Ancak 1990’lardaki çatışmalarda Ermeni güçler bölgede kontrolü ele geçirdi ve 1 milyondan fazla kişi evlerinden oldu. Çatışmalarda 30 bin kişi de hayatını kaybetmişti. VOA