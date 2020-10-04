CHP’den Ermenistan’a kınama

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine saldırılarına CHP’den kınama mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum” dedi. Partinin kurumsal hesabından ise, “Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına gerçekleştirdiği, savaş suçu niteliğindeki saldırılarını kınıyoruz” mesajı geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.”

CHP Genel Merkezi’nden yine Twitter üzerinden paylaşılan mesajda ise şu ifadeler yer verildi:

“Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına gerçekleştirdiği, savaş suçu niteliğindeki saldırılarını kınıyoruz. Gence kentinde şehit düşen soydaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Azerbaycan’ın yanındayız.”

CHP Grup Başkanvekili Engün Özkoç da kınama mesajı paylaştı:

“Ermenistan’ın zalimce, hukuksuzca saldırılarını şiddetle kınıyorum. Dağlık Karabağ’da, Azerbaycan Türklerinin haklarını sabote etmek kimsenin haddine değildir. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.” T24