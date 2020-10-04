Azerbeycan ve Türkiye’nin saldırganlıkları İsviçre’nin başkentinde protesto edildi (Fotolar)

Azerbeycan ve Türkiye’nin saldırganlıkları İsviçre nin başkentinde protesto edildi

İsviçre Ermenistan Derneği tarafından İsviçre’nin başkenti Berne’deki Federal meydanda Azerbeycan ve Türkiye tarafından Ermenistan ve Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’ne yönelik başlatılan savaşı protesto etmek amacıyla bir miting düzenlendi. Protesto eylemine binden fazla Ermeni, İsviçreli ve Türkiyeli demokrat ve devrimciler ve Süryaniler katıldı.

Eylemde İsviçre Ermenistan Derneği Onursal Başkanı Sarkis Shahinian, Stefan Müller-Altermatt (PDC Partisi ulusal milletvekili), Ueli Leuenberger (Eski ulusal milletvekili) ve İsviçre Yeşiller partisi Genel Başkanı ve Din Görevlisi Goosan Aljanian birer konuşma yaptılar.

Protesto eylemine katılan Ermeni ve Kürt kökenli gazeteci ve foto muhabiri Demir Sönmez, Ermeni Haber Ajansı‘na bir mülakat verdi. Gazeteci Sönmez’in eylemde çektiği fotoğrafları da haberimizde yer almakta.

Sönmez ‘Konuşmacılar Azerbeycan ve Türkiye’nin iki diktatörü Aliyev ve Erdoğan tarafından Ermenistan ve Artakh’a karşı başlatıkları barbarca saldırıları protesto ettiler Özellikle diktatör Erdoga’nın paralı askerleri ve cihatçıları başta Irak, Süriye, Libya ve Kürt halkına karşı savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini ve şimdi de Ermeni halkına karşı Azerbeycan diktatörü Aliyev ile birlikte yeni bir soykırım savaşı başlatmıştır.’ aktardı.

‘Dikatör Erdoğan ve Aliyev bütün ülkeler tarafından istenmeye adam ilan edilmeli, Türkiye ve Azerbeycan’la bütün ekonomik ilişkier, silah satışları ve petrol-doğal ithalatı durdurulmalı’ çağrıları yapılırken ‘Türkiye’nin ve Azerbeycan’ın saldırılarına derhal son verilmelidir’ denildi.

Ayrıca İsviçre-Ermenistan Parlamento dostluk Grubu Eş başkanlığında bir basın açıklaması yaparak Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan’a askeri saldırısı protesto etti.

30 Eylül’de İsviçre-Ermenistan Dostluk Parlamento Grubu Eşbaşkanı, Azerbaycan ile Türkiye arasında Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı son dönemde yaşanan askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Grubun Eşbaşkanları, 27 Eylül 2020 Pazar sabahı Bakü Silahlı Kuvvetleri tarafından Artsakh ile Azerbaycan arasındaki ateşkes hattında kasıtlı olarak başlatılan büyük çaplı saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Kara, hava ve füze varlıkları ve Federal Konsey’den Dağlık Karabağ ve Ermenistan topraklarına, özellikle halihazırda kurbanları olan sivil nüfusa yönelik bu saldırının derhal sona erdirilmesi için derhal müdahale etmesini isteyin. Bu saldırılar bizi, 1991-92 yıllarında Stepanakert’in Azerbaycan güçleri tarafından bombalandığı savaşın en karanlık anlarına götürüyor.

Dün sabah Azerbaycan da Vardenis bölgesindeki Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına saldırarak şehrin sivil altyapısını hedef aldı ve sivil kayıplara neden oldu. Öğleden sonra geç saatlerde, doğrudan Türkiye’den bir askeri saldırı geldi ve Ermeni hava sahasını ihlal ederek kendi topraklarında bir Ermeni ordusu uçağını düşürerek savaş ilanı anlamına geldi. Grubumuzun Başkanlığı, bu açık uluslararası hukuk ihlalini şiddetle kınamaktadır.

Grubun eşbaşkanlığı, başta Minsk Grubu olmak üzere, İsviçre’nin de bir parçası olduğu AGİT’in sözde Madrid ilkelerini dikkate alarak çatışmaya müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüme ulaşma çabalarında tanınmaktadır. Kendi kaderini tayin hakkı, sınırların dokunulmazlığı ve anlaşmazlığa zorunlu olarak barışçıl bir çözüm. Özellikle sivil nüfusa karşı güç kullanımı kabul edilemez ve kesinlikle kınanmalıdır.

Grubun eşbaşkanlığı, Azerbaycan ile basit bir kardeşlik ilişkisinin çok ötesine geçen ve sadece uluslararası hukukun ciddi bir ihlali değil, aynı zamanda ciddi bir faktör olan bu çatışmada Türkiye’nin artan rolünden de çok endişe duyuyor. Tüm bölge için istikrarsızlık.

İsviçre-Ermenistan Dostluk Parlamento Grubu eşbaşkanları

Isabelle Moret, Ulusal Konsey Üyesi

Marianne Streiff Feller, Ulusal Konsey Üyesi

Lisa Mazzone, Devlet Konsey Üyesi

Carlo Sommaruga, Devlet Konsey Üyesi

Paralı askerler konusuna da değinen gazeteci Sönmez şu ifadelerini kullandı:

Diktatör Erdogan’ın askerleri ve cihatçıları Azerbeycan’ın lejyonerleri, paralı askerleridir. Ekonomik olarak uçurum kenarındaki Türkiye, Azerbeycan için paralı askerlik yapmaklar. Bu savaşın cephedeki unsurları Türk askerleri, komutanları, cihatçıları, savaş uçakları, insansız savaş uçakları ve dronlarıyla Türk ordusudur. “Biz bütün gücümüzle Azerbeycanın yanındayız diyen diktatör Erdoğan” bunun bedelini Aliyev’den tahsil etmektedir. Bu iki diktatörün dostlukları Ermeni halkının katliamı üzerindeki kirli pazarlıktan ibarettir. Diktatör Erdoğan Azerbeycan’a paralı askerlik yaparak iflas eden Türkiye ekonomisi kurtarmaya çalışmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/04/Azerbaycan-Türkiye-Karabağ/194526