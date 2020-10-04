Azerbaycan: Ermenistan 335 bin nüfuslu Gence kentini top ateşine tutuyor

BAKÜ: BİR SİVİL ÖLDÜ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan hükümetinden yapılan açıklamada, 335 binlik nüfusuyla ülkenin ikinci büyük kenti olan Gence’nin top ateşine tutulduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, “Ermenistan topraklarına Ermenistan topraklarından ateş açmak açıkça provokatif bir eylemdir ve bu durum, çatışma alanını genişletir” dedi. Gence’ye yönelik roket saldırısında bir sivilin öldüğü, dört kişinin yaralandığı açıklandı.

DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYETİ ÜSTLENDİ

Gence, Ermenistan’ın Vardenis kentine 80 kilometre, Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’a ise 100 kilometre uzakta bulunuyor. Azerbaycan daha önce de, Ermenistan’ı Vardenis’ten ateş açmakla suçlamış, Erivan bunu reddetmişti. Ermenistan bir yandan da Gence’nin, Dağlık Karabağ’ı bombalayan savaş uçakları için bir üs olarak kullanıldığını savunuyor. Öte yandan, Ermenistan’ın desteklediği Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Gence’yi kendilerinin vurduğunu, bir askeri üssün yok edildiğini savundu.

PAŞİNYAN MERKEL’İ ARAYIP ‘TÜRKİYE KATILIYOR’ DEDİ

Ermenistan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalara doğrudan müdahil olduğu iddiasını da yineledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ‘150 yüksek rütbeli Türk askeri yetkilinin Azerbaycan’ın askeri operasyonunu yönettiğimi’ savundu. Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre Paşinyan dün gün içinde de, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i arayarak ‘Türk tarafının çatışmalara katıldığı konusunda’ bilgi verdiği bildirildi.

AZERBAYCAN, TÜRKİYE İDDİASINI YALANLADI

Azerbaycan ise bu iddiaları bir kez daha kesin bir dille yalanladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ermenistan’ın sürekli olarak yönelttiği, Türkiye’nin krize dahil olduğu iddialarının arkasındaki tek amaç, krize başka ülkeleri çekmek” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Türkiye’nin bir müttefik olduğunu ama çatışmalara katılmadığını söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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