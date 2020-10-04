Azerbaycan Cumhurbaşkanının yardımcısı Türk ordusunun Gence’deki varlığını meydana çıkarttı – Ermenistan Kamu Radyosu

Hacıyev’e göre bombardıman sırasında Gence’de bulunan askerin kıyafetinde bir Türk rozeti görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, istemeden Türk arması olan bir askeri gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Hacıyev, “Ermenistan topraklarından” Gence’ye yapılan roket saldırısıyla ilgili not aldı ve bazı fotoğraflar yayınladı.

Fotoğraflardan birinde, üniformasının üzerine Türk amblemi dikilmiş bir asker görüldü.

Hacıyev yakında bu gönderiyi sildi, ancak ekran görüntülerine sahibiz.

Daha sonra “Azerbaycan’ın ortak askeri tatbikatlara katılan sivil savunma güçleri” olduklarını belirten yeni bir not aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu