Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı neden Gence’den bir resim paylaştı ve hemen kaldırdı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev kendi resmi sayfasından Artsakh (Karabağ) Savunma ordusu tarafından vurulan Gence askeri havalanından fotoğraflar paylaştı, sonra birkaç dakika içinde fotoğraflarını kaldırdı.

O anda fotoğrafının screenshot görüntüsünü alan uzmanlar kaldırma sebebini hemen anladılar.

Artsakh ve Ermenistan’a karşı ‘tek başına’ savaştığını iddia eden Azerbaycan’ın Gence şehrinde Türk Silahlı kuvvetlerinin askeri üniforması giyen bir pilotun görüntüsü resmimde tesadüfen yer almıştı. Bu inceliğini fark eden Haciyev hiç bir saniye kaybetmeden fotoğrafını sayfadan kaldırmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/04/Azerbaycan-neden-Gence-Türkiye/194543