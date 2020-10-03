Türkolog: Azerbaycan son ümitsiz çabalarına tanık oluyoruz

Ermeni ünlü Türkologlar’dan Ruben Safrastyan basın toplantısı sırasında Karabağ’da patlak veren savaşta son gelşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ermeni uzmana göre Azerbaycan tarafından başlatılan askeri operasyonlara katılarak Türkiye Güney Kafkasya bölgesinde Rusya’nın kendi etkisini genişletmeye çalışıyor.

Ruben Safrastyan, Türkiye’nin hem stratejik hem de taktik meseleler halletmeye çalıştığını ifade etti. Er yada geç müzakereler yeniden başlayacak ve Türkiye müzakere formatını değiştirmeye, AGİT Minsk Grubu formatının dışına çıkarmaya çalışıyor.

Fakat Ermeni uzmana göre bu yaklaşım Rusya tarafından kabul edilmiyecek. Ayırca, Ermenistan da buna karşı olacak, çünkü defalarce AGİT Minsk Grubu formatından yana olduğunu dile getirmiştir.

Ruben Safrastyan son olarak Azerbaycan ordusunun büyük bir paniğe kapıldığını ve çaresizlikten son nefesinde bir şeyler yapmaya çalıştığını, ümitsiz adımlar attığını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/03/Türkolog-Azerbaycan/194394