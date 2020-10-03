“Türkiye’nin dış politikası BM’nin gündemine taşınmalı”

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Magnus Jacobsson, İsveç Hükümetinin Türkiye devletinin dış politikasını Avrupa ve Birleşmiş Milletler’in (BM) gündemine getirmesini istedi.

Hristiyan Demokrat Milletvekili Desiree Pethrus’un Türkiye’nin gerçekleştirdiği insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlallerinin parlamentoda tartışılmasını istemesinin ardından aynı partinin Milletvekili Magnus Jacobsson, Türkiye’nin saldırgan dış politikasına karşı tutum alınmasını istedi.

Jacobsson, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmak için insan haklarını iyileştiren reformlar yapan bir ülke konumundan içeride ve dışarıda giderek daha saldırgan bir politika izleyen bir ülkeye dönüştüğünü değerlendirmesini yaptı. Yazılı soru önergesinde Jacobsson, Türkiye’nin içeride etnik ve dini azınlıklara, Kürtler ve Hristiyanlara yönelik baskılarını artırdığını belirterek “Ayrıca Türkiye’nin milliyetçiliği güçlendirmek için giderek daha fazla dini terimler kullandığını görüyoruz. Aynı zamanda özgür medyaya yönelik baskılar arttı. Türkiye çok basit olarak totaliter yönde ilerliyor” dedi.

Jacobsson, Türkiye’nin içeride baskıları artırmasına paralel olarak ülkenin sınırları dışında Irak, Suriye, Kıbrıs ve Libya’da aşırı İslamcı gruplara destek verdiğini belirtti. Türkiye’nin Balkan ve Orta Asya’daki etkinliğini artırmak istediğine de dikkat çeken Jacobsson, İsveç Hükümetinin Türk devletinin giderek saldırganlaşan tutumunu Avrupa ve Birleşmiş Milletler’in gündemine getirmesini istedi.

Evrensel Gazetesi