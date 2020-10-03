Trudeau: Savaş teknolojilerimizin Azerbaycan’ın eline nasıl geçtiğine dair soruşturma yürüteceğiz

Kanada lideri Justin Trudeau, ülkesinde üretilen savaş teknolojilerinin onlara satmadıkları hâlde, Azerbaycan tarafından nasıl olup da Karabağ’da kullanılabildiğine dair soruşturma yürüteceklerini söyledi.

Kanada Başbakanıtarafından Karabağ’da kullanılan insansız hava araçlarında bulunan görüntüleme ve hedef belirleme sistemlerinin, Kanadalı L3Harris Wescam şirketi tarafından üretildiği haberleri hakkında soruşturma yürütecekleri açıklamasını yaptı.

Kanada’daki Ermeni Ulusal Komitesi’nin başkanı Sevag Belian da CTV’ye açıklamalarında, ‘Azerbaycan ordusunun, Karabağ’da hem askeri hem de sivil hedefleri belirleyip hedef almak için Kanada teknolojilerini kullandığının kanıtlarının Türkiye ve Azerbaycan medyasında bulunabileceğini’ savundu.

Ermenistan lideri Nikol Paşinyan da bir gazeteye açıklamalarında, ‘Türkiye’ye satılan L3Harris Wescam görüntüleme sistemlerini, Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri eylemlerinde kullandığı yolundaki bilgiler nedeniyle Batılı ülkelerin Ankara’ya silah satışlarını yeniden değerlendirme çağrısını yapmıştı.

Sputnik Türkiye