The Guardian: Türk güvenlik şirketi Suriyeli militanlara kontrat ve maaş teklif ediyor

DUVAR – Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalarda, Türkiye’nin Azerbaycan’a destek amaçlı Suriyeli militanları bölgeye gönderdiği iddiaları derinleşiyor. Daha önce Azerbaycan’a konuşlandırılmak üzere Suriyeli militanlar için eğitim kampı kurulduğunu öne süren The Guardian’ın haberinde, Türk güvenlik şirketlerinde çalıştığını iddia eden kişilerin, Suriyeli savaşçılara kontrat ve 10 bin TL maaş teklif ettiği öne sürüldü. Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde desteklediği gruplardan bölgeye gittiği belirilen militanlara, Azerbaycan’daki gözlem noktaları ve petrol/gaz tesislerinde güvenlik görevlisi olarak çalışma teklifi yapıldığı kaydedildi. Türk güvenlik şirketlerinde çalıştığını söyleyen kişilerin, Suriyeli militanlara üç ila altı aylık kontrat ve aylık 10 bin TL maaş teklif ettiği iddia edildi.

‘BİN KİŞİLİK BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK’

The Guardian’a konuşan Mustafa Halid takma isimli kişi, programa 18 Eylül’de kaydolduğunu ve şu anda irtibat hattında görev yaptığını öne sürdü. 23 yaşındaki Halid, Türkiye destekli Sultan Murat Tugayları, Süleyman Şah ve Hamza Tugaylarından oluşan bin kişilik bir ekiple beraber Hawar Kilis sınır kapısından Gaziantep’teki bir askeri üsse gitmek üzere 23 Eylül’de yola çıktıklarını söyledi.

Halid, ertesi gün Türk askeri kargo uçaklarıyla İstanbul’dan Azerbaycan’a uçtuklarını dile getirdi. Haberde, Halid’in söylediklerinin Flight Radar web sayfasından alınan veriler ile The Guardian’a gönderilen konum ve koordiantlarla karşılaştırıldığı ve uyumlu oldukları belirtildi.

‘BUNUN MUHAFIZLIK GÖREVİ OLDUĞUNU SANIYORDUM’

Dağlık Karabağ’a gönderildiği iddia edilen Suriyeli militanların, Azerbaycan sınır muhafızlarına ait mavi üniformaları giydikleri aktarıldı. “Başlangıçta buraya gelmekte tereddüt ediyordum çünkü bu ülke hakkında hiçbir fikrim yoktu ve dili konuşamıyordum” diyen Kalid’in, şu ifadelerine yer verildi: “İki ülke arasında çatışmalar olduğunu biliyordum ama savaşa geleceğimi bilmiyordum. Bunun sadece bir muhafızlık görevi olduğunu sanıyordum. Buraya para kazanmak ve yaşam koşullarının berbat olduğu Suriye’de daha iyi bir hayat kurmak için geldim. Bunu bir iş olarak görüyorum, başka bir şey değil.”

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları etkisini sürdürürken, Türkiye’nin Suriyeli miliyanları bölgeye gönderdiğine yönelik iddialar birçok kez yalanlandı. (DIŞ HABERLER)

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