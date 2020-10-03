Tanrıkulu: Erdoğan Suriye Ve Haricinde Kışkırtıcı Politikalarını Sürdürüyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ANKARA – Türk parlamenter Sezgin Tanrıkulu, Türk rejim başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de başlattığı kışkırtıcı ve tırmandırıcı politikalarına devam ettiğini belirtti.

Tanrıkulu ARTI TV kanalına verdiği demeçte, Erdoğan’ın Azerbaycan’ın Ermenistan ile çatışmasını destekleme ve kışkırtma kanalıyla bu politikalarına devam etmek istediğini söyleyerek, Erdoğan’ın dışardaki maceraları ve içerdeki istibdatçı politikaları arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekti.

Tanrıkulu, buna en güzel örneğin Suriye’deki terörist gruplardan kurtulma bahanesiyle Suriye’ye müdahale tehditleri savururken kendisinin aynı zamanda sözde Arap Baharı’nın başından beri bu grupları Suriye hükumetine karşı kışkırttığını belirtti.

Tanrıkulu: “Erdoğan Suriye’ye müdahale etmek ve orada teröristleri desteklemekle kalmadı bilakis bunu aştığını, kiralıklarını Suriye’den Libya’ya ve Azerbaycan’a taşıdığını belki de gelecekte başka yerlere de taşıyacağını, bu eyleminin Türk halkını oyalamak ve kendi krizleriyle tehlikeli problemlerini düşünmekten alıkoymak için buna ihtiyacı olduğu tehlikeli genişlemeci politikalarını ispat ettiğini dile getirerek, içerde ve dışarda tüm herkese karşı kaldırdığı, milli, dini ve ırkçı şiarlarını tefsir ettiğini çünkü tümünün istibdadına karşı olduğunu ifade etti. SANA