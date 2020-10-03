Suriye, Ermenistan İle Azerbaycan Arasındaki Çatışmalardan Duyduğu Derin Üzüntüyü İfade Ederek Türk Müdahalesine Karşı Uyardı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türk rejiminin gerilimi yaratma ve dünyanın birden fazla yerinde isyana ateş açma davranışına paralel olarak durumu alevlendirmeyi amaçlayan bu çatışmaya yönelik Türk müdahalesine karşı uyarıda bulundu.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak bugün SANA’ya yaptığı açıklamada: “Suriye Arap Cumhuriyeti, her iki tarafın büyük kayıplar verdiği Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan derin üzüntü duyuyor, yaslı mağdurların ailelerine başsağlığı ve yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyor” dedi.

Kaynak, Suriye’nin iki komşu ülke Ermenistan ve Azerbaycan’a mevcut tırmanışa son vermek ve aralarındaki anlaşmazlığa barışçıl yollarla çözüm bulmak için çağrıda bulunduğunu, Türk rejiminin dünyanın birçok yerinde gerilim yaratma ve isyan ateşini körükleme davranışına paralel olarak durumu alevlendirmeyi amaçlayan bu çatışmaya aleni Türk müdahalesine karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Suriye, Azerbaycan hükümetini Türk planının tuzağına düşmemeye, Ermenilerin sükunet, diyalog ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözme girişimlerine cevap vermeye çağırdığını belirterek beyanını bitirdi. SANA