Samsun’da defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Samsun’da Tekkeköy ilçesindeki tarihi Antyeri Kilisesi, defineciler tarafından talan edildi. Define kazıları sırasında bir dönem cami olarak kullanılan kilisenin duvarlarındaki sıvaların da dökülmesiyle en az 300 yıllık olduğu tahmin edilen freskler gün yüzüne çıktı.

. Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan Antyeri Kilisesi’nin bahçesi ile içinde kaçak kazılar yapıldı. Kaçak kazılar sırasında duvarlardaki sıvaların dökülmesi sonucu freskler ortaya çıktı. Tekkeköy Belediyesi ekipleri, kilisenin girişini demir kapı ile kapatarak önlem aldı.

Antyeri Kilisesi’nin dünya turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, rölöve ve restorasyon projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

T24