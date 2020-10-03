Nor Zartonk üyesi Alex Kalk: Barışın sesini yükseltmeliyiz

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Nor Zartonk üyesi Alex Kalk, Türkiye’nin yaşanan ekonomik ve politik sıkışmışlığı şiddetle aşmaya çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ DENGEYİ BOZDU

Türkiye’nin desteğinin iki ülke arasındaki dengeyi bozduğunu söyleyen Kalk, “Azerbaycan nüfus olarak Ermenistan’ın 3 katı kadar büyük. Ekonomik olarak da doğal gaz, petrol gibi çok ciddi gelirleri var. Bunları da çok uzun süredir halkın refahı yerine silah alımına yatırıyor. Bundan dolayı da arada çok ciddi bir güç dengesizliği var. Türkiye’nin desteği bu teraziyi daha da bozuyor. Bu destek sadece silah ya da eğitim boyutunda değil Suriye’deki ve Libya’daki cihatçıların transferiyle doğrudan bir müdahale haline gelmiş durumda. Hava kuvvetleri meselesinde de İHA ve SİHA gibi araçların kullanımı dengeyi bozan bir diğer etken” dedi.

Alex Kalk, Rusya’nın da 200 yıldır hakim olduğu bölgede kendine bir abi rolü biçtiğini ve hiçbir ülkenin diğerine tam olarak galip gelmesini istemediğini kaydederek, herkesi kendisine muhtaç bırakarak etkisini sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

“UMARIM DAHA KÖTÜYE GİTMEZ”

Hem iktidara yakın medyada hem de sosyal medyada Ermenilere yönelik nefret söyleminde ciddi artış olduğuna dikkati çeken Kalk, “80 milyonluk bir ülkenin içinde 50 bin kalmış. Düşman olarak, hain olarak tanıtılıp hedef gösteriliyorlar. Bu ayrımcı nefret dili ne yazık ki toplumları zehirliyor ve insanlar bu hamasetle çok kolay mobilize olabiliyorlar. Tarihte örneklerini çok gördük. 6-7 Eylül olaylarından Sivas Katliamı’na, Maraş Katliamı’na kadar bir sürü insanın bu şekilde mobilize edildiğini tarihsel olaylardan biliyoruz. Çok tehlikeli. Siz bir şekilde bu canavarı yarattığınız zaman bir süre sonra kontrol etmek çok da mümkün olmuyor. Bir toplum daha da sindirilmeye, daha da susturulmaya çalışılıyor. Umarım daha kötüye gitmez” diye konuştu.

BARIŞIN SESİ YÜKSELTİLMELİ

Savaşı destekleyenleri, savaştan çıkar bekleyenleri, silah tüccarlarını kınadığını dile getiren Kalk, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizlerin, muhalif olanların, demokrat ve devrimcilerin barıştan yana seslerinin daha yüksek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin bu savaş politikalarına, bütün dünyaya ihraç ettiği bu savaş politikalarına, savaş diline artık dur dememiz gerektiğini düşünüyorum. Daha yüksek bir sesle haykırmalıyız. Savaşa hayır demeliyiz. Ve barışın sesini yükseltmeliyiz.” (İstanbul/MA)

Evrensel Gazetesi