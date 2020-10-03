Mardin Barosu’ndan 4 dilli tabela

Mardin Barosu binasına Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilli tabela asıldı

Mardin Barosu yönetimi daha önce sadece Türkçe olan baro tabelasının yerine 4 dilli yeni tabela astı. Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde hazırlanan tabela ile Mardin Barosu bu yönlü adım atan ilk baro oldu.

Baro binasına asılan dört dilli tabelayı kent halkı olumlu karşılandı.

Baro yönetimi tarafından bugün yapılması planlanan Genel Kurul toplantısı öncesi asılmak istenen dört dilli tabela, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile seçimlerin Aralık ayına kadar ertelenmesi nedeniyle bugün sessiz sedasız binaya asıldı.

MARDİN

Yeni Yaşam Gazetesi