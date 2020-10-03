Karabağ’da çatışmalar sırasında öldürülen Türk yanlısı Suriyeli teröristlerden 4’ünün isim ve fotoğrafları açıklandı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye’nin Suriye’den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ’a gönderdiğini ve yaşanam çatışmalarda bunlaradn 28’in öldüğünü belitmişti. Öldürülen 28 teröristten 4’ünün ismi ve fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu 4 terğristin isimleri şöyle:

Yasir Ferzat (Suriye Homs doğumlu)

Mihemed Mehmet el Şina (Cebel El Zaviye)

Kinan Ferzat (Homs)

Bilan El Tiban (Homs)

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/03/Karabağ-Türk-Suriye-terörist/194479