Kanada Türkiye’ye sattığı askeri teçhizatın Dağlık Karabağ’da kullanıldığı iddiasını soruşturuyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye’ye verdikleri askeri teçhizatın Dağlık Karabağ’a sevk edildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trudeau, “Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, bu durumda kullanılabilecek Kanada askeri teçhizatı ile ilgili soruşturma başlattı” dedi.

Ottawa yönetimi mayıs ayında Kanadalı L3Harris Wescam şirketine, görüntüleme ve hedefleme sistemlerini bir Türk drone üreticisine ihraç etme izni verdi.

Euronews’in haberine göre Bakü yönetiminin Dağlık Karabağ’da kullandığı aynı materyaller suçlamaların merkezinde.

Azerbaycan’ın Türk Baykar şirketi tarafından yapılan insansız hava araçlarını kullandığı iddia ediliyor.

Kanadalı silah kontrol grubu Project Ploughshares, Azeri hava kuvvetleri tarafından yayınlanan hava harekatlarının videosunda kullanılan dronların, Kanada merkezli L3Harris Technologies LHX.N birimi olan L3Harris Wescam tarafından yapılan görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatıldığını gösterdiğini söyledi.

Dağlık Karabağ meselesinin savaş değil diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapan Justin Trudeau konuyla ilgili olarak, “Kanada’nın insan haklarının ihlal edilmemesine ilişkin beklentilerine her zaman saygı duyulması son derece önemlidir ve işler netleştikçe size daha fazla bilgi verebiliriz” dedi.

Kanadalı yetkililer iddiaların doğrulanması durumunda Kanada’nın Türkiye’ye silah ihracatını durdurabileceğini söylüyor.

KUZEY SURİYE’YE ASKERİ HAREKAT SIRASINDA SİLAH SATIŞI DURDU

Kanada, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Kuzey Suriye’ye dönük “Barış Pınarı Harekatı”na başlamasının ardından Ankara’ya silah satışını askıya aldı.

Ancak Kanada, Türkiye’ye askeri malzeme ihracatına mayıs ayında yeniden başlamıştı.

Kanada’dan Türkiye yapılan silah ihracatının 2018’de 87 milyon Kanada dolarına çıktığı belirtiliyor.

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