İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ne Peder Ataması Yapıldı

Hatay İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu, Lübnan Balamand Üniversitesi mezunu Teolog Yusuf PAPASOĞLU’nun Diyakonluk ve Kahinlik atama törenleri hakkında bilgi verdi. Corona salgını nedeniyle ertelenen diyakonluk atama töreni Kadasetli Patrik 10.Yuhanna’nın bereketi ve tensipleri ile; Yusuf bugün (3 Ekim Cumartesi ) bugün gerçekleştirildi.

Vakıf yönetimi, 4 Ekim Pazar günü ise, Kahinlik atama törenleri, Beyrut’ta bulunan Mar İlyas Manastırı’nda, Episkopos Seyyidne Konstantin Keyyal riyasetindeki törende yapılacağını açıkladı.

https://haber.sat7turk.com/iskenderun-aziz-nikola-rum-ortodoks-kilisesine-peder-atamasi-yapildi/