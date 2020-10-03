Ermenistan: Dağlık Karabağ’da ateşkesi yenilemek için Rusya, ABD ve Fransa ile çalışacağız

Ermenistan, Dağlık Karabağ çatışmalarının altıncı gününde ölü sayısının artmasıyla, Azerbaycan ile ateşkesi yenilemek için Rusya, ABD ve Fransa ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve Minsk grubu içinde müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir yöntem önerdiğini söyledi.

Erivan yönetimi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Macron’un çatışmada “yabancı savaşçıların ve teröristlerin” herhangi bir şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun 2 Ekim akşamından itibaren ateşkes çabalarına hız verileceğini duyurdu.

AGİT Minsk Grubu üçlüsü ABD, Fransa ve Rusya, ortak bir bildiri yayınlayarak Azerbaycan ve Ermenistan’dan ateşkes talep etti ve ön koşulsuz barış müzakerelerini sürdürmeye çağırmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın anlaşmazlığı müzakereler yoluyla çözmekle ilgilenmediği ve işgal altındaki toprakları ilhak etmeye çalıştığı açıktır” dedi. Türkiye de Minsk Grubu üçlüsünün barışın sağlanmasında rolü olamayacağını açıkladı.

Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerini askeri operasyonlarda yabancı paralı askerler kullanmakla suçluyor.

Dağlık Karabağ’ın savunma bakanlığı, çatışmalarda 55 askerin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının toplamda 147’ye yükseldiğini duyurdu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bölgedeki üst düzey ABD diplomatı Philip Reeker’in Kafkasya’daki durum ve diğer konularla ilgili görüşmeler için bugün Türkiye’ye gideceğini söyledi.

Euronews