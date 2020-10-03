“Ermenistan da FETÖ gibi aldandı…”

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Hüseyin GÜLERCE hgulerce@stargazete.com

03 Ekim 2020 Cumartesi

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’daki ilerleyişi devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da altını çizdiği gibi “Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek…”

Başlıkta neden FETÖ’yü hatırlattım?

Ermenistan da tıpkı FETÖ gibi Türk milletini tanımamanın bedelini ödüyor.

FETÖ, Haçlı/Siyonist ittifakına güvenerek darbe yapmaya kalkıştı. İsrail’in, ABD’nin, Avrupa Birliği’nin, NATO’nun vaatlerine kandı. Per perişan oldu.

Ermenistan da, tarih boyunca Batı’nın oyununa geldi. O da aynı küresel merkezler tarafından Azerbaycan’a saldırdı. Azerbaycan’ın vatan topraklarını 26 yıldır işgal altında tutuyor.

ABD’nin, Fransa’nın ve Rusya’nın desteği/şımartması ile kazanacağını zannetti.

O da FETÖ gibi Türkiye’nin gücünü, iradesini hesaplayamadı.

Geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım edemeyeceğini düşündü, aldandı.

Demek kışkırtanlara Ermenistan öylesine inanmıştı ki gelişen, büyüyen, tahkim edilen, güçlenen Türkiye-Azerbaycan birliğini göremedi.

Daha iki ay önce Türkiye Azerbaycan, Bakü ve Nahçıvan’da on günlük ortak tatbikat yaptı. 2019’da ortak tatbikat sayısı 13’tü.

Türkiye, ürettiği yeni nesil modern silahların hepsini Azerbaycan’a verdi. Ortak üretim konusunda da epey mesafe alındı.

Artık Azerbaycan silahlı kuvvetlerinde de Kaplan balistik füzeleri, çok namlulu roketatar TR-300 Kasırga ve 122 mm topçu roketi Sakarya da var…

Azerbaycan ordusunun 26 Haziran 2018’deki kuruluş yıldönümü töreninde, Roketsan’ın ürettiği kara, deniz ve havadan atılabilen yeni nesil seyir füzesi SOM B1 de gösterildi. Orta ve uzun menzilli tanksavar silah sistemleri de Azerbaycan ordu sistemine entegre edildi.

Azerbaycan’ın İHA’ları, SİHA’ları da var.

Azerbaycan, birkaç ay önce İHA filosuna Bayraktar TB2’leri de kattı. Şimdi ekranlarda keklik gibi avlanan Ermenistan tanklarını, toplarını, birliklerini film seyreder gibi seyrediyoruz…

Libya ve Suriye’deki savaşın dengesini değiştiren SİHA’lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu.

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz’un (Yeni Şafak 28 Eylül 2020) şu söyledikleri çok dikkat çekici:

“SİHA’lar kadar MAM-L mühimmatları da çok önemli. MAM-L, 22.5 kilogramlık ve sadece 10 kg civarı patlayıcıdan oluşan ‘mini akıllı’ mühimmat. Bu ufacık mühimmat, reaktif zırhlı tankları dahi vurabilecek TANDEM başlığına sahip. S/İHA’ların görünmemesini sağlayan bir şey var. Bayraktar TB-2 hem yapısal formu hem de özel kaplaması sebebiyle ‘düşük radar görünürlüğüne’ sahip…”

Azerbaycan Savunma Bakanlığının 3 gün önceki açıklamasında;

“27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği” bildirilmişti.

Üst rütbeli Ermenistan subaylarının öldürüldüğü de açıklanmıştı.

Şu anda Ermenistan tam bir moral bozukluğu içinde. Tıpkı FETÖ gibi onlar da per perişan…

Türk milletinin diriliş ruhu ve kararlılığı karşısında FETÖ’yü yüzüstü bırakanlar, aynısı Ermenistan’a yapıyorlar.

Azerbaycan ilerlerken Rusya, ABD, Fransa “ateşkes çağrısından” başka bir şey yapamıyor.

Türkiye artık inisiyatif alan, sahada gücünü kabul ettiren büyük devlettir.

https://www.star.com.tr/yazar/ermenistan-da-feto-gibi-aldandi-yazi-1577169/