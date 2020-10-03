Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi’nin inşaatında son durum

YEŞİLKÖY’de bulunan Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Harun UYANIK-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, DHA – YEŞİLKÖY’de bulunan Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı biten kilise çalışmaların ardından Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk Süryani kilisesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılımıyla 2019 yılında Yeşilköy‘de bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma töreni gerçekleşmişti. Kaba inşaatı biten kilisenin 2021 yılı Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Çalışmaların ardından açılacak olan kilise, Cumhuriyet tarihinde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olacak. İstanbul’da yaklaşık 18 bin Süryani’nin yaşadığı tahmin ediliyor. Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy’de yapılan kilisedeki çalışmaların son hali havadan da görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:58 – Kaynak: DHA

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