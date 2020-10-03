Azerbaycan, Karabağ’ın başketine yönelik hain füze saldırılarını sürdürüyor (Fotolar)

Azerbaycan güçleri sivil yerleşim yerlerine şiddetli bir şekilde saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından misket bombası kullanılmasına dair deliller sunmuşken Artsakh (Karabağ) İnsan hakları savuncusu Artak Beglaryan da uluslararası yasalara göre yasaklanan misket bombalarının Azerbaycan tarafından kullanıldığını duyurdu. Onun açıklamalarına göre bu bombaların özellikle sivil halkına karşı kullanılması uluslararası insani hukukuna göre yasaktır.

Artsakh’a saldıran ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan Azerbaycan, uluslararası nitelikte suç işlemeye devam ediyor. 2 Ekim’de Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’e karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda Afet ve Acil Durumlar Başkanlığının binasında 10 kişi yaralandı. Artsakh Afet ve Acil Durumlar Başkanı Başkanı Armen Narimanyan, “Stepanakert’te AFAD binası kısmen yıkıldı, camları kırıldı, duvarları yıkıldı, otoparklar zarar gördü” açıklamasını yaptı. Daha sonra akşam saatlerinde de Stepanakert’e yönelik Azerbaycan’ın füze saldırı sonucunda 1 masum sivil yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

SON DAKİKA… Azerbaycan güçleri 3 Ekim’de sabah saat 11:00 sularında başkent Stepanakert’e 3 füze saldırı daha düzenledi. Sivil yerleşim birimleri tekrar tehlikede. Evler, iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu. Azerbaycan kanlı yüzünü evlerin duvarlarında bıraktığı saldırı izleriyle bir kez daha gösterdi. Başkent’te yaşayan sivil halk şehrini terk etmiyor.

Stepanakert’e karşı Azerbaycan’ın alçak saldırılarının izleri böyle görüntülendi:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/03/Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan/194417