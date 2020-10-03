‘Ayşe Yıldırım – Kars, kılıç hakkı olarak gaspedildi

Vali Türker Öksüz, kayyım olarak atandığı belediyeye koruma ordusuyla girdi. O sırada belediyeye giden yollarda giriş ve çıkışlar polislerce kapatıldı…

Kısa bir süre sonra yine koruma ordusuyla dışarı çıktı Öksüz ve belediye binasının önünde namaza durdu. Başında korumasıyla…

Elbette verilen mesaj açıktı.

Uzun süredir Kars’a kayyım atanıp atanmayacağı tartışılıyordu. Ayhan Bilgen özellikle Saray basını tarafından hedef gösteriliyordu. Belediyeyi basanlar, Bilgen’i tehdit edenler adeta bugünlerin habercisi niteliğindeydi…

Daha önce MHP’li yönetimdeydi Kars. Son yerel seçimlerde AKP, Kars’ı MHP’ye bırakmak için aday bile çıkarmamıştı. Buna rağmen Ayhan Bilgen, belediye başkanlığını kazanmıştı. MHP itiraz etmiş ve oylar yeniden sayılmıştı. HDP’nin oyu ikinci sayımda daha da artmıştı. Bu kez Kars’ta seçimlerin iptalini bile istemişti MHP.

MHP’nin Kars’a kayyım atanmasını istediği biliniyordu. Özellikle HDP yönetiminin kentin nasıl çetelere peşkeş çekildiğini ortaya çıkarmasıyla birlikte Bilgen de hedef tahtasına oturtulmuştu.

Ayhan Bilgen, Mayıs ayında bir grup gazeteciye MHP’lilerin açıkça “kayyım atanacak, göreceksiniz“ dediklerini anlatıyordu.

Ve şu tespitte bulunuyordu:

“MHP’nin belediyeyi geri almak için il düzeyinde baskı yapması, AKP için büyük bir tezgahtır. Kars’ta kayyım atanırsa AKP’nin geleneksel seçmeninin gidip MHP’ye vermesi ihtimalinden daha yüksek olan ihtimal, artık daha blok, muhtemelen Kürt milliyetçiliği duygularıyla kalıcı bir HDP seçmeni haline gelmesidir. MHP il örgütü bir kumar oynuyor olabilir ama bu kumarda galiba Rus ruletindeki gibi kafasına silah tutulan AKP’dir.

Kayyımla ilgili süreci bence tamamen kamuoyu belirleyecek. Duyarlı, etkin, caydırıcı bir kamuoyu oluşursa geri adım atılacağını düşünüyorum. Yok eğer bu sessizliğe kurban giderse birçok konuda MHP’nin hükümetten talepleri nasıl sonuç alıcı oluyorsa, üst düzeyde güvenlik birimlerinden ya da MHP yönetimi üzerinden, o zaman da yapılacak bir şey yok, biz sadece olan biteni kamuoyuyla paylaşmış olacağız.“

Ve dün daha Bilgen’in tutuklanmasının üzerinden dakikalar bile geçmemişken İçişleri Bakanlığı belediyeye kayyım atadı.

Saray iktidarının ortakları seçimle kazanamadıkları bir HDP’li belediyeyi daha gaspetti.

Ama valinin verdiği görüntüden de anlaşılacağı üzere, bu gaspı ‘fetih’ olarak görüyorlar. Ya da MHP’ye verilen bir “kılıç hakkı“ mı demeliyiz…

Vali-kayyımın belediye binası önündeki namaz şovuyla gündeme gelen ‘fetih‘ daha kısa bir süre önce Ayasofya’nın açılışında çıkmıştı karşımıza.

Ayasofya’da minbere iki yeşil sancak asılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da minbere elinde fethi simgeleyen kılıç ile çıkmıştı.

Kısa bir süre sonra bir haber düştü medyaya. Habere göre 16 yıldır Ayasofya’da yaşayan kedi Gli’ye bir “arkadaş gelmişti”.

Ancak haberde dikkat çeken bir detay vardı.

Ankara Pursaklar’ın MHP’li belediye başkanı Ertuğrul Çetin’di kediyi gönderen. “Ayasofya-i Kebir Camii’nde Gli isimli bir kedimiz var. Biz uzun bir süredir onu takip ediyorduk ve çok yalnız olduğunu düşündük” diyordu Çetin. Gli’nin yalnızlığını gidermek için de bir Ankara kedisi gönderiyorlardı.

Peki kedinin adı neydi?

Kılıç…

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın elindeki kılıçın ardından ikinci Kılıç, bir kediyle Ayasofya’ya gönderilmişti!

Öyle ki Fatih Müftüsü Hüseyin Baş da “Kılıç’a sahip çıkacaklarını” söylüyordu.

Önceki gün Meclis açılışında bir kılıç daha karşımıza çıkıyordu.

MHP’li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde Fetih suresi bulunan bir kılıç hediye ediyordu.

Öyle anlaşılıyor ki Ayhan Bilgen’in dediği gibi MHP’nin hükümetten bir talebi daha sonuç aldı. Ve Kars, Saray’ın küçük ortağının isteğiyle “kılıç hakkı“ olarak gaspedildi.

Artı Gerçek