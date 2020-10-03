Artsakh’a yardım miktarı 19 milyon dolar – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’a yapılan mali yardım miktarı bugün itibariyle 19 milyon dolar

Artsakh Devlet Bakanı Grigory Martirosyan 2 Ekim’de gazetecilerle yaptığı görüşmede, Artsakh’a yapılan mali yardım miktarının bugün itibariyle 19 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Artsakh Maliye Bakanlığı ve “Hayastan” Tüm Ermeniler Fonu tarafından organize edilen kaynak yaratmanın, merkezi bir şekilde yürütüldüğünü hatırlattı.

“Yardım, mali yardım şeklinde gelmektedir., maddi yardımların toplanması ve transferlerin koordinasyonunu daha da iyileştirmek için Ermeni hükümeti ile çalışmalar sürmektedir”,- demektedir Martirosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu