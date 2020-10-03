Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınmasına ilişkin açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ın uluslararası tanınması, bölgede barış ve güvenliğin yeniden sağlanması için tek etkili mekanizmadır. Artsakh Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu ifade ediliyor.

“2020. 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Ortadoğu’dan terör örgütlerinin desteğiyle, Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan bir savaş başlattı.

Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne yönelik geniş çaplı silahlı saldırısına, uluslararası insancıl hukuk normlarının yanı sıra silahlı çatışmalarda uygulanan kanun ve geleneklerde ciddi ihlaller eşlik ediyor. Özellikle Azeri-Türk silahlı grupları sivil nüfusu sindirmek ve yok etmek için Artsakh’ın şehirlerini, köylerini, sivil nesnelerini kasten bombalamaktadır. Suç eylemlerinin bir sonucu olarak, sivil halk arasında çok sayıda kurban var.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının ve genel olarak uluslararası toplumun Azerbaycan’ın askeri saldırganlığını derhal sona erdirme ve gerilimi azaltma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Aynı zamanda, uluslararası toplumun tüm talep ve çağrılarının, Türkiye, Azerbaycan ve üç terör örgütü ittifakı tarafından küstahça reddedildiğini görüyoruz.

Uluslararası toplumu, Artsakh vatandaşlarının yaşam hakkını ve barışçıl gelişimini sağlamak için Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımaya çağırıyoruz.

“Mevcut durumda, Artsakh’ın uluslararası tanınması, bölgede barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için işleyen tek mekanizmadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu