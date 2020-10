Valerie Boyer: International community can’t be satisfied with watching the mass killings

French MP Valerie Boyer has tweeted the following:

“When Islamist terrorists are fighting alongside Azerbaijan, killing Armenians in Nagorno-Karabakh, the international community can no longer be satisfied with watching those mass killings,” wrote Boyer.

