Türkiye kırmızı çizgiyi aştı. – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye kırmızı çizgiyi çoktan aştı.

300’den fazla Suriyeli Cihatçı, Türkiye Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine nakledildi.

Fransa bunun kanıtlanmış bir gerçek olduğunu doğruladı ve Rusya bu bilgiye sahiptir.

Bu veriler, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tarafından, AB zirvesinin ilk gününün ardından bir brifingde duyuruldu.

Macron, Fransa’nın, Karabağ’daki durum konusunda AGİT Minsk Grubu Eş başkanları, Rusya ve ABD ile yakın temas halinde olduğunu ve onlarla barışı sağlamak için çalıştığını sözlerine ekledi.

“Daha önce Halep bölgesinden tahliye edilen 300’den fazla Suriyeli İslamcı militanın Türkiye Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine transfer edildiğini söyleyebilirim (Türkiye tarafından desteklenen, Azerbaycan’ın düşmanlıklarına katılmak için”).

Bu kesinleşmiştir.

Aslında bu kişilerin kimlikleri dahi netleştirilmiş olup, hepsi de “İslam Devleti” terör örgütü ile bağlantılıdır.

Kendisiyle görüştüğüm Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın da bu bilgiye sahip olduğunu doğruladı”,- dedi Macron.

“Türkiye’nin davranışı bir NATO üyesi devleti açısından uygun değil, bu tür eylemleri kesinlikle kabul edilemez görüyoruz.

Bu durumda kırmızı çizgi çoktan aşıldı”,- dedi Macron.

Ermenistan Kamu Radyosu