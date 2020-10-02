Suriyeli militan; Biz savaşırken yanımızda ne Azeriler ne de Türkler var – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriyeli militan; Biz savaşırken yanımızda ne Azeriler ne de Türkler var

Artsakh’a yönelik saldırıda yer alan Suriyeli militanlardan biri, “Biz savaşırken yanımızda Azeriler veya Türkler yok” dedi. Bu, Türkiye’nin Azerbaycan’a Suriyeli militanlar gönderdiğini ilk bildirenlerden biri olan gazeteci Lindsey Snell tarafından bildirildi.

“22 Eylül’de, Suriye Ulusal Ordusu’ndaki kaynaklardan, ilk ordu militanlarının Azerbaycan’a gittiklerine dair birkaç mesaj aldım. Snell, “Birkaç ay önce Suriye Ulusal Ordusunda Türkiye’nin Azerbaycan’a militan gönderdiği söylentileri vardı” diye yazdı.

Afrin’deki bir Hamza militanı, “Erkekler Türkiye’ye götürüldü, zorla sakallarını kazıttılar, sivil kıyafetleri giydiler ve sonra serbest bırakıldılar.”

Birkaç gün sonra, savaş alanında öldürülenler arasında Suriyelilerin de olduğuna dair haberler çıktı.

“Bizi kandırdılar. Türk üssünü izleyeceğimizi söylediler. Oraya vardıktan sonra savaş başladı. Militan, “Böyle bir savaş görmedim, film gibiydi. Düzenli olarak bombalanıyorlardı. İnsanlar ölüyordu, parçalara ayrılıyorlardı.”

“Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz 35 kişi var. Biz savaşırken yanımızda Azeriler veya Türkler yok. “Çoğumuz Suriye’ye dönmek istiyoruz ama silahlarını üzerimizde tutuyorlar ve bizi kalmaya ve savaşı sürdürmeye zorluyorlar.”

Snel, Türkiye’nin Libya’ya çoktan militan gönderdiğine dair bilgi verdi.

“Suriye Ulusal Ordusu’nda çok az kişi orada savaşmadan önce Libya’yı bildiği için Azerbaycan hakkında da çok az şey biliyorlardı. Ordunun fraksiyonları yalnızca Sünni. Azerbaycan’daki çoğu Şii Müslümanlardır ve başlangıçta çok az Suriyeli militanın biliyordu bunu. Şiilerle yan yana savaşamayız. Militanlardan biri, “Şiiler, Hıristiyan ve Yahudilerden daha çok düşmanımızdır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu