Son dakika: Hem dünyaya hem ülkesine madara oldu! Paşinyan perişan

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Uğur Ergan

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülke içinde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi halkın güvenini sarstı, Türk mallarına boykot isteyen Paşinyan’ı esnaf ‘Batarız’ diye reddetti. Paşinyan’ın güvendiği dağlara da kar yağdı. Destek beklediği Rusya Lideri Putin kendisine yüz çevirmekle kalmadı eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a doğum günü mesajı gönderdi.

Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili Ankara’ya gelen ‘son durum değerlendirme raporu’, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ciddi sorunlar yaşamaya başladığını ortaya koydu.

ANKARA’YA GELEN RAPOR

Hürriyet’in ayrıntısına ulaştığı raporda, Paşinyan’ın ülke içinde inanılırlık ve güvenirliğini önemli ölçüde kaybettiğinin altı çizildi. Rapordan bazı ayrıntılar şöyle:

CİDDİYE ALAN YOK

“İyice köşeye sıkışan Paşinyan, iç kamuoyuna, ‘Türkler bizi 100 yıl önce kesti. Şimdi de kesmek istiyor’ gibi propagandaya başladı ama kendisini içeride de ciddiye alan yok. Paşinyan’ın dış dünyada da beklediği desteği alamaması Erivan’da şaşkınlık yaratmış durumda.

PUTİN SIRT ÇEVİRDİ

Vladimir Putin

Başta ılımlı gibi gözüken, ancak bir süre sonra tüm siyasi rakiplerini hapse atmaya başlayan Paşinyan siyasi ve ekonomik açıdan köşeye sıkıştıkça, Azerbaycan’ı hedef göstermeye başladı. Rusya’nın çatışmalar başladıktan 4 gün sonra devreye girme çabaları dikkat çekici. Rusya da Paşinyan’a sıcak bakmıyor. Paşinyan’ın hapse attığı sonra kefaletle serbest bıraktığı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a Moskova’nın doğum günü mesajı göndermesi manidardı. Moskova’nın bu tutumu Erivan yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Robert Koçaryan

PKK İLE GÖRÜŞME

Ermenistan yönetimi ile terör örgütü PKK arasındaki organik bağlar son dönemde iyice arttı. Dağlık Karabağ’a getirilen PKK’lılardan sözde lider konumda olanların, Ermenistan yönetiminde kimlerle görüştükleri tek tek tespit edilip kayıt altına alınmış durumda.”

BOYKOT İSTEDİ, ESNAF REDDETTİ

Ermenistan yönetimi tarafından Türk mallarına boykot çağrısı yapıldı. Önceki gün ilan edilen boykot kampanyasına bazı büyük süpermarket zincirlerinin uyma kararı alarak Türk mallarını raflarından boşalttığı öğrenildi. Ermenistan’daki 60 bine yakın irili ufaklı girişimci ise öneriye karşı çıktı. Neredeyse tüm hafif sanayi ürünlerinin Türkiye’den getirildiğini dile getiren işletmeciler, Türk mallarına uygulanacak boykotun ekonomiye darbe vuracağından endişeli. Konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Ticaret Odası Başkanı Vagram Mirakyan, Türk mallarına boykot fikrinin bir gecede gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Ülkemizde 80 bin irili ufaklı özel girişimci mevcut. Bunlardan 60 bini genelde Türk ham madde ve hazır ürünleriyle çalışıyor. Bir gecede tüm Türk mallarını boykot edelim dersek bu 60 bin girişimci işsiz kalır” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)

SEVGİMİZ KARŞILIKLI: BAKÜ’DE ATATÜRK VE TÜRKİYE SEVGİSİ

Ankara’ya gelen raporda Azerbaycan’da var olan Türkiye sevgisinin doruk noktada olduğu değerlendirmesi yapıldı: “TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin birlikte yaptıkları TurAz Kartalı Tatbikatı sırasında Bakü’de Atatürk heykelinin bulunduğu parkta başlayan sevgi gösterileri aralıksız sürüyor. Her gün yüzlerce insan toplanarak, Türkiye’ye sevgi gösterisi yapıyor.”

TÜRKİYE

Türkiye’de de hemen her gün Azerbaycan’a destek gösterileri yapılıyor. Dün Samsun’da çocuklarını alan vatandaşlar Azerbaycan bayraklarıyla gösteri yaptı. İstanbul Sarıyer’de de Ayazağa Cendere Caddesi’nin adı, Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı ortak kararla Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/hem-dunyaya-hem-ulkesine-madara-oldu-pasinyan-perisan-41625797