Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

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Son dakika haberi… Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan’ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan’ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

https://www.ahaber.com.tr/galeri/gundem/son-dakika-ermeni-askerleri-zirhlilarini-birakip-kacti-a-haber-goruntuledi