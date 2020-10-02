“Seyfo”nun İsveç’teki okullarda ders olarak okutulması isteniyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Liberal Parti Milletvekili Robert Hannah, Süryani/Asurilerin “Seyfo” (Kılıç) olarak adlandırdıkları “1914-15 Soykırmı”nın İsveç’teki okullarda ders kitaplarında yer almasını ve öğrencilere okutulmasını istedi.

Parlamentoya yazılı bir önerge veren Hannah, Birinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşen ve bir milyondan fazla Ermeni, Rum, Asuri-Süryaninin yaşamını yitirdiği “Seyfo”nun üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçtiğini hatırlattı. 2010 yılında İsveç Parlamentosu’nun “Seyfo”nun kabul ettiğini hatırlatan Hannah, ”Uzmanlar Seyfo’yu soykırım olarak kabul ederken istisnalar dışında Türk uzmanlar inkar ediyor. Türkiye’de soykırımından bahsetmek yasak. İsveç’teki eğitimde dünya savaşları, soykırım ve Gulak konularına yer veriliyor. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın bağlaşığı tarafından gerçekleştirilen Seyfo’ya yer verilmiyor” dedi.

Hannah, “Seyfo”nun İsveç’teki okullarda okutulması için parlamentonun karar almasını istedi.

2010 yılında parlamentoda yapılan oylamada karşı oy kullanan Liberal Parti, daha sonra tutum değiştirmiş ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni, Rum ve Asuri-Süryanilere yapılanları “soykırım” olarak kabul etmişti.

Evrensel Gazetesi