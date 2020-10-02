Rusya: James Jeffry’nin Suriye’ye İzni Olmadan Girişi Egemenliğine Karşı Açık İhlaldir – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Suriye’ye hükümetinin izni olmadan girişinin Suriye egemenliğinin alenen ihlali olduğunu belirtti.

Sputnik, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova’nın dün düzenlediği basın toplantısından naklen; “Bu, Washington tarafından uluslararası hukukun bir başka ihlali ve bir Amerikan diplomatının Suriye’ye resmi makamların onayı olmadan girmesi yoluyla bağımsız bir ülkenin egemenliğinin ihlalidir” dedi.

Jeffrey daha önce de, ABD’nin doğudaki bölgeleri işgalinin temsil ettiği ihlallere ek olarak, Suriye egemenliğini açıkça ihlal ederek Suriye topraklarına birçok kez girmişti.

Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan ve Azerbaycan tarafları arasında geçen Pazar gününden bu yana tanık olduğu gelişmeler ve askeri tırmanış üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, üçüncü şahısların Dağlık Karabağ’la ilgili herhangi bir düşmanca açıklamasının ters etki yaratabileceğini varsaydı.

Öte yandan Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya ile Avrupa arasındaki (Kuzey Akımı) doğalgaz boru hattına karşı bir ittifak kurma çağrısını kınadı ve Washington’un Avrupa gaz piyasasını işgal etmeye çalıştığını belirtti.

Çeviri: S.Ş.

SANA