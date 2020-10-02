Paylan’dan ASAM’a suç duyurusu

HDP’li Garo Paylan, kendisini hedef alan ASAM bildirisi hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin gazetelere verdiği ilanda kendisini hedef göstermesine ilişkin açıklama yaptı. Paylan, ASAM hakkında suç duyurusunda bulundu.

İktidarın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimde, savaş yanlısı bir tutum sergileyerek Azerbaycan’ın yanında yer aldığını belirten Paylan, Türkiye’nin de taraf olduğu, uluslararası sözleşmeleri hatırlattı. Paylan, bu sözleşmelere göre hükümet yetkililerinin savaş propagandası yaparak suç işlediğini söyledi.

“HDP ve temsilcileri her daim barışı savunmuştur” diyen Paylan, şunları söyledi: “Hükümetin her daim, çatışma, şiddet ve savaş politikalarıyla yaklaştığı tüm meselelerde; Ege meselesinde de Kürt meselesinde de Karabağ meselesinde de barışçı çözümün yanında durdum. Çatışmalar başladığı andan itibaren, Azeri ve Ermeni halklarının büyük yıkım yaşayacağı savaşı durdurmak için ve bu savaşa dünyada tek destek veren ülke olan Türkiye’nin pozisyonunu değiştirmek için çaba harcadım. Yaptığım açıklamalarda yalnızca barışı savundum” dedi.

Kendisinin ve partisi HDP’nin bu nedenle ASAM tarafından hedef alındığını belirten Paylan, nefret söylemleri içeren ASAM açıklamasını yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Paylan, açıklamasında şunları belirtti: “Bazı odakların beni susturmak için harekete geçtiğini görüyorum. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Buna rağmen savaşları durdurmak için sorumluluk almaktan geri durmayacağım. Başıma gelebilecek her türlü saldırıdan, iktidar kadar, geçmiş nefret saldırılarında da sorumluluğu bulunan ASAM ve türevi organizasyonlar sorumludur. Savaşa karşı barışı savunmak için, barışa inanan tüm kişi ve kurumları savaş politikalarına karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum.”

ANKARA

Yeni Yaşam Gazetesi